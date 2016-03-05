Мобильная игра для смартфонов и планшетов

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Добрый день. Необходимо разработать мобильную игру для смартфонов и планшетов. "Плоская" графика (без 3D), игровая механика близка к FlappyBird. Необходимо кроссплатформенное решение для iOS (iPhone/iPad), Android (планшеты и смартфоны) и Windows (Windows Mobile 8.1 для смартфонов и планшетов, Windows 10 для смартфонов планшетов и ПК, универсальное прлиожение).

Желательно кроссплатформенное решение. Рассматриваем как вариант Unity3D.

Ищем именно программиста, дизайн интерфейса и игровой механики предоставляем.

За подробностами пишите на почту