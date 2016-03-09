https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glove Нужно готовое решение от начала до конца, Алгоритм сравнения по геолокации сравнивая расстояние нахождения от вышек, (данные вышек будут предоставлены) Приложение анализирует силу сигнала в ...
Приложение-заметки с возможностью рисования
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, СТУДИИ И КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Добрый день. Нужен разработчик для создания многофункционального приложения-заметок с возможностью рисования. Необходимо кроссплатформенное решение с выводом на 3 платформы iOS (iPhone/iPad), Android (планшеты и смартфоны) и Windows (Windows Mobile 8.1 для смартфонов и планшетов, Windows 10 для смартфонов планшетов и ПК, универсальное прлиожение).
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