Игровое мобильное приложение для детей

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки110 просмотров

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, СТУДИИ И КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Добрый день. Ищем разработчика для создания игрового мобильного приложения для планшетов и фаблетов. Детская тематика, обучающее приложение. Предпочтение отдадим человеку, увлеченному идеей обучающих и детских приложений и имеющему опыть разработки подобных программ.

Необходимо кроссплатформенное решение с выводом на 3 платформы iOS (iPhone/iPad), Android (планшеты и смартфоны) и Windows (Windows Mobile 8.1 для смартфонов и планшетов, Windows 10 для смартфонов планшетов и ПК, универсальное прлиожение).Рассматаривается вариант работы с Unity3D. Само приложение не имеет трехмерной графики, но будет 2D-анимация и персонажи.

За подробностями пишите на почту

AndroidiOS
9 лет назад
humaninterface
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров