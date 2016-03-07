Игровое мобильное приложение для детей

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Добрый день. Ищем разработчика для создания игрового мобильного приложения для планшетов и фаблетов. Детская тематика, обучающее приложение. Предпочтение отдадим человеку, увлеченному идеей обучающих и детских приложений и имеющему опыть разработки подобных программ.

Необходимо кроссплатформенное решение с выводом на 3 платформы iOS (iPhone/iPad), Android (планшеты и смартфоны) и Windows (Windows Mobile 8.1 для смартфонов и планшетов, Windows 10 для смартфонов планшетов и ПК, универсальное прлиожение).Рассматаривается вариант работы с Unity3D. Само приложение не имеет трехмерной графики, но будет 2D-анимация и персонажи.

За подробностями пишите на почту