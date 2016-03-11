Разработка ios приложения

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок182 просмотра

Требуется разработка приложения поиск авиабилетов.   Приложение только для  iPhone.  

Документация iOS-SDK goo.gl/LftVWJ 

Исходник iOS-SDK goo.gl/fSB2pD 

В приложение нужно внедрить наше апи и наш токен, в Документации весь процесс описан. Полностью изменить дизайн приложения.  

Что мы от вас ждем?   

Конкретно установленные сроки 30 дней или мение  

Серьезный подход к делу.     

Работа только через безапасную сделку, и не как иначе.   

Предложения выше нашей стоимости по проекту, не обсуждаются.

P.S. Фрилансера в работу берем только со СТАВРОПОЛЯ , для личной встречи и обсуждения проекта.

iOS
9 лет назад
Golink
Павел 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров