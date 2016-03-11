Разработка ios приложения

Требуется разработка приложения поиск авиабилетов. Приложение только для iPhone.

Документация iOS-SDK goo.gl/LftVWJ

Исходник iOS-SDK goo.gl/fSB2pD

В приложение нужно внедрить наше апи и наш токен, в Документации весь процесс описан. Полностью изменить дизайн приложения.

Что мы от вас ждем?

Конкретно установленные сроки 30 дней или мение

Серьезный подход к делу.

Работа только через безапасную сделку, и не как иначе.

Предложения выше нашей стоимости по проекту, не обсуждаются.

P.S. Фрилансера в работу берем только со СТАВРОПОЛЯ , для личной встречи и обсуждения проекта.