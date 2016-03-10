https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glove Нужно готовое решение от начала до конца, Алгоритм сравнения по геолокации сравнивая расстояние нахождения от вышек, (данные вышек будут предоставлены) Приложение анализирует силу сигнала в ...
Отправка смс с sim1 и sim2 (smssync)
Есть приложение на андроид (http://smssync.ushahidi.com) с открытым кодом.нужно допилить отправку смс с sim 2 (Смартфон Alcatel One Touch PIXI 3 4013D\4009D)нужна отправка и с sim1 и sim2к телефонам дам доступ
Заявки фрилансеров
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