Отправка смс с sim1 и sim2 (smssync)

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Есть приложение на андроид (http://smssync.ushahidi.com) с открытым кодом.нужно допилить отправку смс с sim 2 (Смартфон Alcatel One Touch PIXI 3 4013D\4009D)нужна отправка и с sim1 и sim2к телефонам дам доступ

Android
9 лет назад
wizi
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14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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