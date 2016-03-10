Отправка смс с sim1 и sim2 (smssync)

Нужно сделать мобильное приложение для ios и для android, которое бы могло бы создавать такие видео: https://www.youtube.com/watch?v=uifhejHmr34 https://www.youtube.com/watch?v=ztMIb6nEeyg и шарить их в соц. сети. В заявке укажите сколько вам ...