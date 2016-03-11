Требуется разработка приложения поиск авиабилетов. Приложение только для iPhone. Документация iOS-SDK goo.gl/LftVWJ Исходник iOS-SDK goo.gl/fSB2pD В приложение нужно внедрить наше апи и наш токен, в Документации весь процесс описан. Полностью ...
Разработка мобильного приложения
Необходимо мобильное приложение.4 экрана.
Меню из пунктов:
Отвал
Песок
Щебень
Нерудные материалы
Бетон
Информация(размещение)
Переходя в категорию открывается фильтр(для каждой категории свой) для выбора требуемых параметров.Далее переходим к карте Спб и ЛО с точками продукта.
Программа автоматически должна рассчитать ближайший вариант требуемого продукта ПО ДОРОГАМ.
Для регистрации в приложении нужно ввести имя, номер телефона и подтвердить его.Номер должен быть добавлен в базу которую я смогу просматривать.
Я должен добавлять точки на карту с заданными мною параметрами продукта.
Надо понимание сроков и стоимости и адекватный бюджет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glove Нужно готовое решение от начала до конца, Алгоритм сравнения по геолокации сравнивая расстояние нахождения от вышек, (данные вышек будут предоставлены) Приложение анализирует силу сигнала в ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо установить WapStart, AdNob, Edsense в приложния Windows Phone UWP 8.1 Только с готовыми примерами (и лучше статистикой выплат, рекламная сеть имеет значение, так как в приоритете ватстрарт, многие кидают или еще всякие проблемы ...Закрыт9 лет назад
Есть приложение на андроид (http://smssync.ushahidi.com) с открытым кодом.нужно допилить отправку смс с sim 2 (Смартфон Alcatel One Touch PIXI 3 4013D\4009D)нужна отправка и с sim1 и sim2к телефонам дам доступМобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать нативный мессенджер на платформе iOS и его серверную часть. Основные функции: Чат между контактами (идентификатор контакта - его номер телефона).Автоматическое определение контактов из записной книги, у которых установлен мессенджер.Групповой чат ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, СТУДИИ И КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! Добрый день. Нужен разработчик для создания многофункционального приложения-заметок с возможностью рисования. Необходимо кроссплатформенное решение с выводом на 3 платформы iOS (iPhone/iPad), Android (планшеты и смартфоны) и ...Закрыт9 лет назад
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, СТУДИИ И КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! Добрый день. Ищем разработчика для создания игрового мобильного приложения для планшетов и фаблетов. Детская тематика, обучающее приложение. Предпочтение отдадим человеку, увлеченному идеей обучающих и детских приложений ...Закрыт9 лет назад
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, СТУДИИ И КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! Добрый день. Необходимо разработать игровое мобильное приложение с механикой, близкой передаче "Угадай мелодию". Ищем человека, которому близка музыка. Рассматриаваем как вариант студентов (приложение не сложное), но ...Закрыт9 лет назад
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, СТУДИИ И КОМПАНИИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! Добрый день. Необходимо разработать мобильную игру для смартфонов и планшетов. "Плоская" графика (без 3D), игровая механика близка к FlappyBird. Необходимо кроссплатформенное решение для iOS (iPhone/iPad), Android ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
требуется создание и регистрация мобильного приложения iOS и Android, функционал минимальныйМобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад