Разработка мобильного приложения

Необходимо мобильное приложение.4 экрана.

Меню из пунктов:

Отвал

Песок

Щебень

Нерудные материалы

Бетон

Информация(размещение)

Переходя в категорию открывается фильтр(для каждой категории свой) для выбора требуемых параметров.Далее переходим к карте Спб и ЛО с точками продукта.

Программа автоматически должна рассчитать ближайший вариант требуемого продукта ПО ДОРОГАМ.

Для регистрации в приложении нужно ввести имя, номер телефона и подтвердить его.Номер должен быть добавлен в базу которую я смогу просматривать.

Я должен добавлять точки на карту с заданными мною параметрами продукта.

Надо понимание сроков и стоимости и адекватный бюджет.