Разработка флеш плагина (хз как правильно))

Всем привет. В общем нужно разработать вот такую штуку:

http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html

Можно такую же точно, можно чуть лучше если есть идеи.

Сроки - не к спеху, так что можно не торопиться, но желательно за месяц сделать.

Жду Ваших предложений и уточнений!