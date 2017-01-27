Нужно сделать, что бы пользователи (одной группы) могли добавлять свои аудио на отдельную (свою) стат. страницу. как портфолио. Самый простой выход - сделать, чтоб когда пользователь (данной группы) авторизуется у него под аватаркой появляется ...
Разработка флеш плагина (хз как правильно))
Всем привет. В общем нужно разработать вот такую штуку:
http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html
Можно такую же точно, можно чуть лучше если есть идеи.
Сроки - не к спеху, так что можно не торопиться, но желательно за месяц сделать.
Жду Ваших предложений и уточнений!
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