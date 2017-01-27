Восстановить сайт

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Закрыт7 заявок136 просмотров

Востановить сайт http://py100.ru/  скрин http://prntscr.com/e1056o   восстановить работоспособность сайта После переноса на другой сервер имееются ошибки, грузится только главная страница, внутренние не грузятся, все логи с ошибками имеются в

доступе

500 рублей 

8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров