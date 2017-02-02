Починить админку Joomla и simplashop

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Добрый день, перестали работать на Joomla и simplashop необходимо починить, по возможности обновить движки. Симпла лицензионная.

Joomla
8 лет назад
3499991
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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