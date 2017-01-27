Opencart - оформление заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки109 просмотров

Должна быть возможность выбрать до 12 товаров причём цена считается за 1 максимальный товар.Также должны быть кнопки оплатить еще один (товар) , убрать один (товар) + вывод цифры количества оплачиваемых товаров. При добавлении еще одного товара - цена считается так: плюсуется следующая по максимальной стоимости цена к первой максимальной цене. При нажатии еще раз на кнопку- плюсуется также следующая по максимальности цена к имеющейся. При нажатии убрать- все действует в обратном порядке. 

Opencart
8 лет назад
weberg
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров