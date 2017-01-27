Opencart - оформление заказа

Должна быть возможность выбрать до 12 товаров причём цена считается за 1 максимальный товар.Также должны быть кнопки оплатить еще один (товар) , убрать один (товар) + вывод цифры количества оплачиваемых товаров. При добавлении еще одного товара - цена считается так: плюсуется следующая по максимальной стоимости цена к первой максимальной цене. При нажатии еще раз на кнопку- плюсуется также следующая по максимальности цена к имеющейся. При нажатии убрать- все действует в обратном порядке.