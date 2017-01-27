Для доработки сайта требуется программист umi. Оплата сдельная.
Opencart - оформление заказа
Должна быть возможность выбрать до 12 товаров причём цена считается за 1 максимальный товар.Также должны быть кнопки оплатить еще один (товар) , убрать один (товар) + вывод цифры количества оплачиваемых товаров. При добавлении еще одного товара - цена считается так: плюсуется следующая по максимальной стоимости цена к первой максимальной цене. При нажатии еще раз на кнопку- плюсуется также следующая по максимальности цена к имеющейся. При нажатии убрать- все действует в обратном порядке.
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