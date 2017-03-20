Небольшая доработка скрипта на Питоне

Приветствую!

Ищу специалиста по Питону для доработки небольшого скрипта.

Краткое ТЗ:

В скрипт подается на вход IP адреса в формате 127.0.0.1/64, а также порты, которые прописываются вручную непосредственно в терминале.

Нужно чтобы скрипт работал с таким форматом 127.0.0.1.

Более подробное ТЗ вышлю кандидатам.