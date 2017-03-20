Небольшая доработка скрипта на Питоне

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки179 просмотров

Приветствую!

Ищу специалиста по Питону для доработки небольшого скрипта.

Краткое ТЗ:

В скрипт подается на вход IP адреса в формате 127.0.0.1/64, а также порты, которые прописываются вручную непосредственно в терминале.

Нужно чтобы скрипт работал с таким форматом 127.0.0.1.

Более подробное ТЗ вышлю кандидатам.

Python
8 лет назад
seowin
Никита 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

spcfrc
Юлиан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Отличный программист! Рекомендую!
Отличный заказчик, все в порядке.

Заявки фрилансеров

spcfrc
Юлиан 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов
8 лет назад