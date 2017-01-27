Доработки по сайту на wordpress

Есть стандартный шаблон themeforest.net/item/supe...

Нужно внести изменения как на картинке в приложении.

1. Добавить строку поиска

2. Реализовать возможность сортировки по дате события. Там где – Сегодня | Завтра | Выходные

3. Реализовать возможность показать/скрыть фильтры, которые есть в шаблоне (в стандартном шаблоне находятся на карте)