Доработки по сайту на wordpress

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Есть стандартный шаблон themeforest.net/item/supe... 

Нужно внести изменения как на картинке в приложении. 

1. Добавить строку поиска 

2. Реализовать возможность сортировки по дате события. Там где – Сегодня | Завтра | Выходные 

3. Реализовать  возможность показать/скрыть фильтры, которые есть в шаблоне (в стандартном шаблоне находятся на карте) 

WordPress
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров