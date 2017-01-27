Сократить кол-во js на сайте

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Закрыт5 заявок159 просмотров

нужно сократить кол-во скриптов, которые грузятся с сайта - объединить их в один или некоторые заменить php

другими словами по максимуму сократить кол-ва необходимых к загрузке скриптов

сайт на Wordpress

JavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
maratp
47 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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