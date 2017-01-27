[php] [lara] Разработка сервиса для мониторинга изменения веб страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Здравствуйте!  

Необходимо разработать онлайн сервис, который мониторит изменения кода веб страниц.  

Требования к исполнителю:  

+ Умение применять технологии: html, css, js, php (Laravel framework), MySql и nodeJs (при необходимости)  

+ Опыт работы с Twitter Bootstrap.  

Подробное задание доступно по ссылке: https://www.evernote.com/l/AL9HqPtouaJG1ZTH9b7asvXxFn6T0ZS0p4s

BootstrapCSSHTMLJavaScriptLaravelMySQLNode.jsPHP
8 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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