Программист на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок131 просмотр

Требуется доработать мобильную версию сайта https://cubochki.com.ua/

Выкладывайте свои примеры работ.

Цены указывайте  сразу.

Оплата по договоренности.

Opencart
7 лет назад
Nikolay79
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров