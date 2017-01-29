Небольшие доработки сайта

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Закрыт3 заявки195 просмотров

1)На сайте установлен фильтр, который реагирует на UTM метку. По итогу вместо товаров на главной появляется сообщение:

Результат подбора: Нет товаров, которые соответствуют критериям поиска.

Результат подбораНет товаров, которые соответствуют критериям поиска.

http://prntscr.com/e0zj6u

2)Переместить описание производителя под перечень товаров (на данный момент оно находится над товарами).

8 лет назад
logdog381
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров