Небольшие доработки сайта

У меня есть проблемы с доработкой сайта на CMS Joomla. Требуются доработки фронтэнда и бэкэнда. По моей оценке работы примерно на 2-4 дня, но специалисту виднее. Есть недоделанный интернет-магазин по доставке суши-роллов. Сейчас криво ...