Есть стандартный шаблон themeforest.net/item/supe... Нужно внести изменения как на картинке в приложении. 1. Добавить строку поиска 2. Реализовать возможность сортировки по дате события. Там где – Сегодня | Завтра | Выходные ...
Небольшие доработки сайта
1)На сайте установлен фильтр, который реагирует на UTM метку. По итогу вместо товаров на главной появляется сообщение:
Результат подбора: Нет товаров, которые соответствуют критериям поиска.
Результат подбораНет товаров, которые соответствуют критериям поиска.
2)Переместить описание производителя под перечень товаров (на данный момент оно находится над товарами).
Заявки фрилансеров
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