Opencart 2.2 Необходимо переделать структуру карточки товара. Кардинально. Добавить в карточку товара, таблицу, в которой будут находиться варианты продукта. И, соответственно, можно быдет положить в корзину выбранный вариант. Как здесь: http://prntscr.com/ejli44 ...