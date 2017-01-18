Настроить рекламу по таргетингу фб Нужно уметь: 1.Понимания общей работы в фейсбуку(я обьясню что настраивать, но нужно хотя бы изучить интерфейс, хотя это не критично) 2.Уверенный пользователь пк, быстро вникающая в суть дела. ...
Контекстная реклама для Им духов и парфюмерии
Требуется директолог из Беларуси. Необходима настройка контекстной рекламы. Тема: аналоговая парфюмерия. Регион - Беларусь.
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