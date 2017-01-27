Доработки сайта на Joomle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки100 просмотров

Нужно доработать сайт на Joomle. Тз в прикрепленном файле. Оплата поэтапно или после выполнения. Жду от Вас сроки и цену. Оставляйте скайп для связи. 

8 лет назад
questygan4
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров