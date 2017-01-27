Требуется доработать мобильную версию сайта https://cubochki.com.ua/ Выкладывайте свои примеры работ. Цены указывайте сразу. Оплата по договоренности.
Мне нужна помощь в интеграции с вордпресс
1.почему то не отображается всего одна картинка, хотя остальные отображаются
2. в отправляемом сообщении нужно вывести заголовой h1 страницы , на котором форма(пока получилось прислать только ссылку на страницу) . форма сделана плагином contact form 7
3. не получается нормально вывести tabs из jwery ui
и почему то не могу править цсс, тончее я ее правлю, но изменения не отображаются. чистила кэш, обновлялась с помощью контрл f5. ему пофик((
и скрипт какую то странную ошибку выдает в консоли, связанную со шрифтом. как ни странно
и да. картинка присутствует )))
а не просто не может отобразить картинку которой нет
собственно на этом наверное всеПо вордпресс вработу)
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