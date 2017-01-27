Мне нужна помощь в интеграции с вордпресс

1.почему то не отображается всего одна картинка, хотя остальные отображаются

2. в отправляемом сообщении нужно вывести заголовой h1 страницы , на котором форма(пока получилось прислать только ссылку на страницу) . форма сделана плагином contact form 7

3. не получается нормально вывести tabs из jwery ui

и почему то не могу править цсс, тончее я ее правлю, но изменения не отображаются. чистила кэш, обновлялась с помощью контрл f5. ему пофик((

и скрипт какую то странную ошибку выдает в консоли, связанную со шрифтом. как ни странно

и да. картинка присутствует )))

а не просто не может отобразить картинку которой нет

собственно на этом наверное всеПо вордпресс вработу)