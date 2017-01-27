Переадресация через htaccess

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Закрыт3 заявки102 просмотра

Требуется наладить переадресацию на отдельную страницу для мобильных устройств, а также для всех устройств Apple через htaccess. 

Текущие директивы работают некорректно. 

Предлагайте стоимость сразу, пожалуйста

8 лет назад
madmaxd
Максим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров