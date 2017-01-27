Wp оптимизация

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Закрыт3 заявки113 просмотров

Привет! Вообщем нужно оптимизировать шаблон. Когда загружаю сайт главная страничка не всегда отображается со стилями, но внутренние они со стилями , а именно главная там всё некорректно.

Вообщем главная задача:

В function.php хотел бы чтобы все стили подключались обычным образом в header.php.  То же и со шрифтами там есть функция которая подгружает шрифты.

WordPress
8 лет назад
MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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