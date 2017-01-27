Требуется доработать мобильную версию сайта https://cubochki.com.ua/ Выкладывайте свои примеры работ. Цены указывайте сразу. Оплата по договоренности.
Wp оптимизация
Привет! Вообщем нужно оптимизировать шаблон. Когда загружаю сайт главная страничка не всегда отображается со стилями, но внутренние они со стилями , а именно главная там всё некорректно.
Вообщем главная задача:
В function.php хотел бы чтобы все стили подключались обычным образом в header.php. То же и со шрифтами там есть функция которая подгружает шрифты.
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