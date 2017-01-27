Wp оптимизация

Привет! Вообщем нужно оптимизировать шаблон. Когда загружаю сайт главная страничка не всегда отображается со стилями, но внутренние они со стилями , а именно главная там всё некорректно.

Вообщем главная задача:

В function.php хотел бы чтобы все стили подключались обычным образом в header.php. То же и со шрифтами там есть функция которая подгружает шрифты.