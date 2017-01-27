Выдвижной блок в джумла 3

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. На сайте нужно сделать выдвижные блоки и кнопки, кликаешь на кнопку выдвигается блок.

1. Кнопки везде в по средине внизу блока

2. Блок открывается по нажатию кнопки (Подробнее о курсе), закрывается по нажатию кнопки (Свернуть), которая в конце инфы в открывшемся блоке

3. Внутри блока инфо (текст, галерея, видео, обратая свзь(имя, телефон))

4. Так каждый блок, инфо в каждом блоке

По сути реализовать материал в выдвигающемся блоке.

listatwork.ru/index.php вот ссылка на проект