Требуется доработать мобильную версию сайта https://cubochki.com.ua/ Выкладывайте свои примеры работ. Цены указывайте сразу. Оплата по договоренности.
Выдвижной блок в джумла 3
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. На сайте нужно сделать выдвижные блоки и кнопки, кликаешь на кнопку выдвигается блок.
1. Кнопки везде в по средине внизу блока
2. Блок открывается по нажатию кнопки (Подробнее о курсе), закрывается по нажатию кнопки (Свернуть), которая в конце инфы в открывшемся блоке
3. Внутри блока инфо (текст, галерея, видео, обратая свзь(имя, телефон))
4. Так каждый блок, инфо в каждом блоке
По сути реализовать материал в выдвигающемся блоке.
listatwork.ru/index.php вот ссылка на проект
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