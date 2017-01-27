Выдвижной блок в джумла 3

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.  На сайте нужно сделать выдвижные блоки и кнопки, кликаешь на кнопку выдвигается блок.  

1. Кнопки везде в по средине внизу блока  

2. Блок открывается по нажатию кнопки (Подробнее о курсе), закрывается по нажатию кнопки (Свернуть), которая в конце инфы в открывшемся блоке 

3. Внутри блока инфо (текст, галерея, видео, обратая свзь(имя, телефон)) 

4. Так каждый блок, инфо в каждом блоке 

По сути реализовать материал в выдвигающемся блоке. 

listatwork.ru/index.php вот ссылка на проект 

Joomla
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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