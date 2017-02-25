Сайт-визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен52 заявки329 просмотров

Нужен сайт-визитка типа лендинга, но не лендинг в чистом виде. 2-3 страницы: главная. продукция, контакты.

Производственная компания, занимается производством и продажей кровельных материалов (профнастил, металлочерепица). Сайт должен быть легким, оптимизированным под  поисковые машины, с использованием новых технологий.

8 лет назад
chrusl
Руслан 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$45
4 дня
Все ок, очень дешево и учитывая пожелания. Обратимся еще.
Все хорошо,рекомендую)

Заявки фрилансеров

Heylei
29 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад