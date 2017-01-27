Граббер для вк

Нужен парсер для групп по вк

У меня есть 2 группы вконтакте. И есть много групп в вк, из которых я хочу брать контент. Но нужен не просто граббер постов, а ещё что бы он автоматически создавал партнёрскую ссылку с алиэкспресса.

Как всё должно выглядеть, при работе:

1. Я выбираю, с какой группой буду работать (с первой или со второй), затем подключается список групп, которые были предварительно загружены, для работы с первым/вторым пабликом и мне показываются посты с этих групп, с уже сгенерированной партнёрской ссылкой и я могу выбирать, какой пост выкладывать, 1 нажатием на него.

Как посты могут выглядеть в группах, из которых берём контент:

https://pp.vk.me/c639420/v639420312/2cea/gI0exyGTbA4.jpg

https://pp.vk.me/c639420/v639420312/2cf3/ccbsnXf8A0c.jpg

https://pp.vk.me/c639420/v639420312/2cfb/LQaQW6-biEM.jpg

https://pp.vk.me/c639420/v639420312/2d04/ZX-2sa_RNGs.jpg

https://pp.vk.me/c639420/v639420312/2d0d/5ne-lbocIaw.jpg

Как видите, все они различаются, по этому мне всё равно придётся редактировать их, или же убрать какую-то картинку, или изменить текст.

Вот, как должны в итоге выглядеть посты в моём паблике:

https://pp.vk.me/c639420/v639420312/2d16/0gn8DB0M5JQ.jpg

Автоматизировать можно только то, что бы внизу всего текста было "Ссылка- http://ali.pub/2ynme". А остальной текст мне всё равно придётся редактировать.

Вы наверное прикинули примерно, что пост будет появляться в паблике и забираться сразу ко мне в ленту (из которой я буду выбирать) Но есть ведь и старые посты в пабликах, которые тоже не менее интересные, по этому нужно ещё сделать, что бы можно было закидывать в ленту старые посты, допустим выбрав какое-либо число для каждого паблика (с которого грабим)

В общем, я вижу перед собой ленту из постов с разных пабликов, автоматически к каждому посту внизу текста дописывается текст "Ссылка- http://ali.pub/2ynme" с моей партнёрской ссылкой на данный товар.Вижу интересующий меня пост, который по контенту хорошо подходил для моего паблка. Жму пкм на пост, выбираю там "редактировать текст" могу удалить всё, что мне не нужно или дописать, что угодно. Так же можно нажать "редактировать фото" и удалить ненужные фото из поста или добавить нужные. Что бы пост поставился на таймер и потом попал в группу, достаточно после всех редактирований нажать на него, что бы он как-то выделился.

И ещё нужно, что бы у каждого поста, показывалось количество лайков на нём.

И что бы после редактирования поста, когда я нажимаю на, допустим какую-то область или на кнопку "готов", что бы он автоматически ставился в таймер через пол часа, после предыдущего поста, посты в группе выходят каждые пол часа.

Когда в ленте буду выбирать и редактировать нужный мне пост, я ещё буду писать тег к посту, такого вида #clothes@pwomanshop

Нужно что бы тег вписывался в описание к любой из фоток в посте (когда пост уже опубликован в группе) Затем нужно редактировать пост, вписать в него тег последней строчкой, сохранить, затем снова открыть редактирование и удалить только что написанный тег.

В итоге имеем пост, в описании у первой фотки написан тег, и в текст самого поста тоже был сохранён и удалён тег. Это делается для того. что бы пост находился по тегу, я это делаю вручную, и только так она работает. Техподдержка вроде как работает над этой проблемой, но когда они закончат-неизвестно

вот пост https://vk.com/wall-112565649?q=#home&w=wall-1125..

там если открыть фотку, можно увидеть тег в её описании, и предварительно в текст поста был добавлен тег, а потом удалён