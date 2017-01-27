Доработать сайт DLE

$16
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Закрытнет заявок126 просмотров

Нужно сделать, что бы пользователи (одной группы) могли добавлять свои аудио на отдельную (свою) стат. страницу. как портфолио.

Самый простой выход - сделать, чтоб когда пользователь (данной группы) авторизуется у него под аватаркой появляется "Добавить новость" и он ее добавляет прямо со страницы не заходя в админ панель. но там не те поля, что нужны. Нужно чтоб он мог добавить аудио, написал время работы и все. чтоб эта информация появилась на его стат. странице (портфолио).

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DLE
8 лет назад
mcrooff
Игорь 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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