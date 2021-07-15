Нарисовать в векторе пару пингвинов

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Завершен11 заявок457 просмотров

Есть логотип пингвина

Нужна графика для сайта

Пара пингвинов

1) Пингвин замерз

2) Пингвин на рыбалке

3) Пингвин на охоте

4) Пингвину жарко очень

4 года назад
maximusnet
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Neko_art_design_
Регина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$25
5 дней
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Neko_art_design_
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