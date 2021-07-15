Требуется дизайнер для разработки логотипа и фавикона для сайта пластического хирурга. Логотип должен быть простым и узнаваемым, без перегрузки деталями. Формат - svg. В заявке укажите цену, сроки выполнения и примеры работ, желательно в похожей тематике.