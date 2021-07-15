Требуется разработать уникальный логотип для интернет-магазина. Необходимо придумать концепцию и создать визуальный дизайн, который будет отражать стиль и направление бизнеса.
Нарисовать в векторе пару пингвинов
Есть логотип пингвина
Нужна графика для сайта
Пара пингвинов
1) Пингвин замерз
2) Пингвин на рыбалке
3) Пингвин на охоте
4) Пингвину жарко очень
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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