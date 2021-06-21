Необходимо доработать логотип, который прикреплён хочу чтобы он был более воздушный (прорисован просто линиями без заливки), обязательно с ухмылкой на одну сторону. А также надпись Ronix constraction, сделать подним либо рядом, роникс большими буквами, Констракшн ...
Необходимо разработать логотип для логистической компании.
Требуется разработать логотип для логистической компании.
Есть примеры логотипов которые нравятся.
Цвета не принципиальны. Полностью доверяем дизайнеру.
Проверочное слово "РЫБА"
Присылайте свою цену и в какие сроки уложитесь.
У нас срок дня 4-5
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