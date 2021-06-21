Необходимо разработать логотип для логистической компании.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт38 заявок573 просмотра

Требуется разработать логотип для логистической компании.

Есть примеры логотипов которые нравятся.

Цвета не принципиальны. Полностью доверяем дизайнеру.

Проверочное слово "РЫБА"

Присылайте свою цену  и в какие сроки уложитесь.

У нас срок дня 4-5

4 года назад
Evgeniy_Kurdin
Евгений 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Милана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Катерина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктория
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
158 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Илья
 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мирослав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Аброр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
447 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
455 отзывов
4 года назад
Владимир
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
629 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Алена
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Вероника
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
200 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
4 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
78 отзывов
4 года назад
Антон
 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
108 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
4 года назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад