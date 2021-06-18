Логотип на одежду (в основном, футболки), ЦА - девушки 20+ лет.

Логотип будет располагаться на футболках различного цвета (от монотонных цветных футболок до футболок типа "Tie-Dye").

(Дополнительным плюсом будет, если логотип будет хорошо смотреться в профиле инстаграма на аватарке)

За основу взят кот из видео ниже (7 секунда).

Необходимо доработать логотип двумя способами: сделать минималистичнее вариант с мордочкой и без.

Поза, как в видео, для большего понимания, снизу временный логотип.

https://www.youtube.com/watch?v=xfqEEmhnGTA&ab_channel=FunnyVideosCompilation