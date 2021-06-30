FlyAway12

Алексей Овсянкин FlyAway12

 
29 летРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Logo Design | Полиграфия | Фирменный стиль

﻿О НАС

  • ﻿ ﻿Опыт и компетентность
  • ﻿ ﻿Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
  • ﻿ ﻿Настойчивость и эффективность
  • ﻿ ﻿Надёжность и пунктуальность
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿ ﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ

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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

﻿ ﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

﻿ ﻿Оперативная коммуникация 24/7.

﻿ ﻿Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿ ﻿Доброжелательность и легкость в общении.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  • ﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

Сбербанк по номеру телефона: +7-913-507-82-17

Альфабанк по номеру телефона: +7-913-507-82-17

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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением FlyAway.