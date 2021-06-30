О НАС
- Опыт и компетентность
- Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
- Настойчивость и эффективность
- Надёжность и пунктуальность
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля, бренд под ключ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
Оперативная коммуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
- через мессенджеры (вайбер, телеграм, ватсап) +7-913-507-82-17
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Сбербанк по номеру телефона: +7-913-507-82-17
Альфабанк по номеру телефона: +7-913-507-82-17
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением FlyAway.
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