Создать логотип

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Закрыт40 заявок664 просмотра

Необходимо создать логотип для компании.

Название короткое: Food Fest - скорее всего данное словосочетание и будет в логотипе

Название полное: Food Festival

Компания занимается дистрибуцией продуктов питания, основное направление продуктов - Европа/Италия

сайт: www.foodfest.ua

Надо создать свой логотип, чтоб не использовать партнерский.

4 года назад
apostol13
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