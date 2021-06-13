Всем привет, ребят, задача такая: нужно сделать логотип для платформы Dish&fork. Краткое описание платформы: Самая крупная площадка по выбору и созданию кондитерских изделий. Место, где встречаются повара и клиенты со всего мира. Необходимо чтобы логотип был ...
Разработать логотип
Для компании по 3д принтерам нужно разработать логотип в виде названия "3DTrade". Слоган "больше чем хобии", но он не обязателен в логотипе.Привязка к направлению деятельности не обязательна, но желательна.Направление мысли в видео формы прикладываю в атаче.
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