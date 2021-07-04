Светлана, добрый день!

Я снова к Вам))!

Мне необходимо оформить дизайн блокнота и визитки. Примерно как я это вижу:

1. Блокнот. Я сделала 2 наброска, на которых расположила основные моменты (обложка и внутрянка). На внутрянке пунктиром

обозначила строчки, пунктирная строчка не такая яркая, как сплошная, поэтому

выбрала ее. Расстояние между стоками 0,5 см, отступ от краев не принципиален,

поэтому на ваше усмотрение. Размер блокнота по факту будет 9,5х14 см без

пружины и 9,5х14,5 см с пружиной. Остальное оформление на ваше усмотрение.

Заднюю обложку не стала рисовать там просто QR-код разместите. Логотип цветной. Тексты: https://protvorchestvo.ru/, +7 (930) 400-44-48, [email protected]. У блокнота 2 наброска внутрянки, это потому, что не могу определиться какой вариант выбрать. Вариант,

где вся информация указана внизу кажется компактнее, но останется незамеченным

покупателем, а вариант, в котором информация расположена и сверху и снизу более

громоздкий, но зато не останется незамеченным. Посоветуйте какой вариант лучше?

2. Визитка. Очень понравилась визитка (пример во вложении), взяла ее за основу. Цвет визитки: какао, но можете поэкспериментировать на свой вкус. На фоне визитка белая вставка с цветным

логотипом. Можно этот белый фон представить так, чтобы смотрелся 3d эффект, т.е. как будто этот белый фон имеет отступ от основного фона? Цветовая гамма обратной стороны визитки тоже на ваше усмотрение. Вот тексты, так как карандаш плохо видно: Сделать заказ, protvorchestvo.ru, +7 (930) 400-44-48, [email protected], Забрать заказ; ПВЗ: г. Воронеж, б-р Победы, д. 30; Всё про творчество. Далее значки Ярмарка Мастеров, Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук. Адреса в данных аккаунтах:

- Ярмарка Мастеров: livemaster.ru/protvorchestvo-im

- Инстаграм: instagram.com/protvorchestvo/

- Вконтакте: vk.com/protvorchestvo_im

- Фейсбук (дошлю)

Можно ли на макете визитки оставить возможность редактирования адреса, так как он может изменить в будущем: ПВЗ: г. Воронеж, б-р Победы, д. 30?

Вроде бы обо всем написала, если будут вопросы, задавайте. Я на связи)!