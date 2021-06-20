Разработать логотип

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка104 просмотра

Для компании по 3д принтерам нужно разработать логотип в виде названия "3DTrade". Слоган "больше чем хобии", но он не обязателен в логотипе.

Привязка к направлению деятельности не обязательна, но желательна.

Направление мысли в видео формы прикладываю в атаче.

4 года назад
OdDesign
Юрий 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$35
5 дней
Escrow
Отличное исполнение, очень доволен результатом. Так же получил работу во всевозможных форматах без лишнего упоминания, обычно нужно выгрузать зубами (( Рекомендую, буду обращаться еще.
Благодарю за интересный проект, всё отлично: связь, оплата, общение. Буду рад новым проектам. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад

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