Для компании по 3д принтерам нужно разработать логотип в виде названия "3DTrade". Слоган "больше чем хобии", но он не обязателен в логотипе.

Привязка к направлению деятельности не обязательна, но желательна.

Направление мысли в видео формы прикладываю в атаче.