Bedzinskiy

Михаил Бедзинськый Bedzinskiy

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественный дизайн сайтов, баннеров, визиток та логотипов любой тематики! Всегда достигаю удовлетворенности клиентов!!!

Привет!Меня зовут Михаил я веб-дизайнер из Львова. Мне 21 год. Я только ступаю на путь фрилансера и борюсь за удовлетворенность клиента.Работая со мной вы получите:

  • Вместе с готовой работой вы получаете архив со всем материалом.
  • Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ.
  • Минимум вопросов и максимум результата.
Гарантия на дизайн. В течении недели после передачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли бить пропущенные при приеме работы и замечены позже.Мне важно чтобы клиенты остался доволен!Связь:Ответственность:
  • Готов приступить уже
  • Всегда довожу дело до конца
  • Не нарушаю строков
  • Не беру предоплату
  • Всегда на связи
Род занятий:
  • Дизайн лендингов, интернет магазинов та порталов
  • Дизайн логотипов, визиток та баннеров
Технологии:
  • Illustrator, Sketch, Photoshop, Figma
Связь: