Качественный дизайн сайтов, баннеров, визиток та логотипов любой тематики! Всегда достигаю удовлетворенности клиентов!!!

Привет!Меня зовут Михаил я веб-дизайнер из Львова. Мне 21 год. Я только ступаю на путь фрилансера и борюсь за удовлетворенность клиента.Работая со мной вы получите:

Вместе с готовой работой вы получаете архив со всем материалом.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ.

Минимум вопросов и максимум результата.

Готов приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю строков

Не беру предоплату

Всегда на связи

Дизайн лендингов, интернет магазинов та порталов

Дизайн логотипов, визиток та баннеров

Illustrator, Sketch, Photoshop, Figma

Гарантия на дизайн. В течении недели после передачи работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли бить пропущенные при приеме работы и замечены позже.Мне важно чтобы клиенты остался доволен!