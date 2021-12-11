Качественный дизайн сайтов, баннеров, визиток та логотипов любой тематики! Всегда достигаю удовлетворенности клиентов!!!
Привет!Меня зовут Михаил я веб-дизайнер из Львова. Мне 21 год. Я только ступаю на путь фрилансера и борюсь за удовлетворенность клиента.Работая со мной вы получите:
- Вместе с готовой работой вы получаете архив со всем материалом.
- Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ.
- Минимум вопросов и максимум результата.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: bedzinskiy
- Готов приступить уже
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю строков
- Не беру предоплату
- Всегда на связи
- Дизайн лендингов, интернет магазинов та порталов
- Дизайн логотипов, визиток та баннеров
- Illustrator, Sketch, Photoshop, Figma
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: bedzinskiy
Портфолио
- Дизайн сайта42 просмотра
- Логотип для интернет магазина48 просмотров
- Логотип для интернет магазина "Wax_Hive"58 просмотров
- Наклейка для авто сервиса "Ecross"68 просмотров
- Логотип для кафе "Kattia Kattekafe"66 просмотров
- Логотип "Sambole"47 просмотров
- Админ панель для "MUSIKKRYGGERIET"39 просмотров