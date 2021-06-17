Логотип для сайта

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Закрыт5 заявок628 просмотров

Нужно сделать очень простой логотип в двух цветах: #4a99d3 и белый 

Название: IT TIME

4 года назад
simondurnitsin
Семен 
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Заявки фрилансеров

Сафронова
 
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