Необходимо реализовать проект, примерно аналогичный по интерфейсу с sipnet.ru . Но проще - не требуется личный кабинет и интеграции. Требования: - нужно подготовить дизайн под тематику услуги - все изображения, иконки и др. ...
Сайт фотографа
нуженсредний сайт фотографа, ин-ди-ви-ду-аль-ный
есть сложный пример (http://www.dephoto.biz/). и это лишь ориентир, это неесть образец - так не надо, надо в трое проще.
РАЗДЕЛЫ:
Home - Portfolio - Blog - Contact
Find My Photos - Book your event - Photo prints
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТА:
1. Продажа фотографий.
- загрузка фотографийдля продажи (опция для меня)
- визуализация их в уменьшенном размере с копирайтинг (копирайтин должен
накладываться автоматом программой сайта)
- скачивание после оплаты (форма оплаты будет пейпал и система предоставляемая
банком, оплата картой)
- форма для размещения заявок на фотосъемку (опция для заказчика, форму можно
содрать с образца), при резервировании автоматом закрывает дату в календаре на
главной странице.
- форма предлагаемых фотомероприятий (опция для меня, где я сам смогу
предлагать фотомероприятия), текстовые колонки, 6-8 штук, автоматом закрывает
даты к календаре.
1. Загрузить фотографии на сайт в папку
мероприятия (количество папок 20-30) в их полном размере;
1.2. Отображаемые же фотографии (для выбора
заказчиком) – уменьшены в размере, наложен сайтом копирайтинг;
1.3. Пользователь выбирает фотографии,
отправляет их в корзину;
1.4. Форма оплаты – пейпал и
предоставленная банком система оплаты по карте;
1.6. календарь
2. Блог –фото и описание. Опция для меня
Разделы:
«HOME»
- текстовая форма для краткого описания,
календарь закрытых/открытых дат/ мероприятий/
«FIND MY PHOTOS» – открываетстраницу со всеми папками мероприятий, каждая папка в виде фото-иконки одной из
фото того мероприятия.
Доступ к каждой папке защищается паролями.
После введения пароля открывается доступ для просмотра фотографий с наложенным
на них копирайтинг.
Далее выбор фотографий.
Переход выбранных вкорзину.
Выбор способа доставки (скачивание бесплатно, остальное – типы предлагаемые в PHOTO PRINTS).
Переход типа печати или загрузки так же в корзину.
В корзине - Оплата.
Открывает доступ после оплаты - для скачивания оригиналов либо отправку их на
заказ печати фотографий внутри сайта или заказа фотоальбома, либо печати на
канвасе, запись CD (варианты из «PHOTOPRINTS»)
«BOOK YOUR EVENT» – форма для размещениягостем сайта (форма сдираемая с примера)
«PHOTO PRINTS» - открывает варианты печати:
a. – печать фотографий - 16 вариантов размера - прайс напротив каждого размера,
(единица измерения в штуках, краткое описание предоставлю)
b. – канвас и постер 15 вариантов размера - ....,
(единица измерения в страницах, краткое описание предоставлю)
c. - фотоальбом - 5 вариантов размера - .........
(единица измерения в страницах, краткое описание предоставлю)
d. - слайд шоу - запись на CD-диск - - ..........
под каждым типом «принт» - описание сроков доставки.
«Blog» - просто страница. Текстовоеполе сверху, фотография снизу (отображение фотографии на странице – 35-50%
экрана.)
как то так, для начала. ФУНЦИОНАЛ ОБСУЖДАЕМ.
диалог и обсуждения создания сайта - в чате.
Заявки фрилансеров
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