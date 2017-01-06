Сайт фотографа

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Закрыт17 заявок223 просмотра

нуженсредний сайт фотографа, ин-ди-ви-ду-аль-ный

есть сложный пример (http://www.dephoto.biz/). и это лишь ориентир, это неесть образец - так не надо, надо в трое проще.

РАЗДЕЛЫ:

Home - Portfolio - Blog  - Contact

Find My Photos - Book your event - Photo prints

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТА:

1. Продажа фотографий.

- загрузка фотографийдля продажи (опция для меня)

- визуализация их в уменьшенном размере с копирайтинг (копирайтин должен

накладываться автоматом программой сайта)

- скачивание после оплаты (форма оплаты будет пейпал и система предоставляемая

банком, оплата картой)

- форма для размещения заявок на фотосъемку (опция для заказчика, форму можно

содрать с образца), при резервировании автоматом закрывает дату в календаре на

главной странице.

- форма предлагаемых фотомероприятий (опция для меня, где я сам смогу

предлагать фотомероприятия), текстовые колонки, 6-8 штук, автоматом закрывает

даты к календаре.

1.      Загрузить фотографии на сайт в папку

мероприятия (количество папок 20-30) в их полном размере;

1.2.      Отображаемые же фотографии (для выбора

заказчиком) – уменьшены в размере, наложен сайтом копирайтинг;

1.3.      Пользователь выбирает фотографии,

отправляет их в корзину;

1.4.       Форма оплаты – пейпал и

предоставленная банком система оплаты по карте;

1.6.     календарь

2. Блог –фото и описание. Опция для меня

Разделы:

«HOME»

- текстовая форма для краткого описания,

календарь закрытых/открытых дат/ мероприятий/

«FIND MY PHOTOS» – открываетстраницу со всеми папками мероприятий, каждая папка в виде фото-иконки одной из

фото того мероприятия.

Доступ к каждой папке защищается паролями.

После введения пароля открывается доступ для просмотра фотографий с наложенным

на них копирайтинг.

Далее выбор фотографий.

Переход выбранных вкорзину.

Выбор способа доставки (скачивание бесплатно, остальное – типы предлагаемые в PHOTO PRINTS).

Переход типа печати или загрузки так же в корзину.

В корзине - Оплата.

Открывает доступ после оплаты - для скачивания оригиналов либо отправку их на

заказ печати фотографий внутри сайта или заказа фотоальбома, либо печати на

канвасе, запись CD (варианты из «PHOTOPRINTS»)

«BOOK YOUR EVENT» – форма для размещениягостем сайта (форма сдираемая с примера)

«PHOTO PRINTS» - открывает варианты печати:

a. – печать фотографий - 16 вариантов размера - прайс напротив каждого размера,

(единица измерения в штуках, краткое описание предоставлю)

b. – канвас и постер 15 вариантов размера - ....,

(единица измерения в страницах, краткое описание предоставлю)

c. - фотоальбом - 5 вариантов размера - .........

(единица измерения в страницах, краткое описание предоставлю)

d. - слайд шоу - запись на CD-диск - - ..........

под каждым типом «принт» - описание сроков доставки.

«Blog» - просто страница. Текстовоеполе сверху, фотография снизу (отображение фотографии на странице – 35-50%

экрана.)

как то так, для начала. ФУНЦИОНАЛ ОБСУЖДАЕМ.

диалог и обсуждения создания сайта - в чате.

8 лет назад
guest_14773238479431
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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