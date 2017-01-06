Нужен сайт на вордпресе умл или еще что нибудь надежное Тематика автомобильная под немецкий брэнд. Сайт состоит из одной страницы Графика не сложная , но должно быть типа такого. trokot.kz ...
Биржа автозапчастей.
Добрый день. Хотелось бы сделать проект на подобие e92.ru.
Нужна система запроса автозапчастей от пользователя а зарегистрированные магазины(разборки) давать ответы по наличию деталей.также и услуги по ремонту запрос ответ.
Также нужна доска объявлений запчастей., а также каталог разборов, автосервисов, магазинов.
Желательна подгрузка прайса для каждой компании.
Более детально скайп или личная встреча.
Спасибо за внимание.
Территориально Костанай Казахстан, или Челябинск
Заявки фрилансеров
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