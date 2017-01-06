Биржа автозапчастей.

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Закрыт8 заявок174 просмотра

Добрый день. Хотелось бы сделать проект на подобие e92.ru.

Нужна система запроса автозапчастей от пользователя а зарегистрированные магазины(разборки) давать ответы по наличию деталей.также и услуги по ремонту запрос ответ.

Также нужна доска объявлений запчастей., а также каталог разборов, автосервисов, магазинов.

Желательна подгрузка прайса для каждой компании.

Более детально скайп или личная встреча.

Спасибо за внимание.

Территориально Костанай Казахстан, или Челябинск

8 лет назад
guest_14838596960855
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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