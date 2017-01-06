Развернуть магазин выкупа/продажи прод. питания с дост-й по ресторанам

Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами.

Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики.

Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин.

Валюта расчетов нестандартная - BarterCoin

нужно сделать так, чтобы можно было сделать бекап и заливать его на каждый город на хостинг (msk.barfood.ru, spb.barfood.ru И так далее).

завести базовый набор:

яйцо, курица, карась, икра красная, свинина, картофель, спагетти Российские, яблоки, Иван-чай, Мёд

нужно чтобы товарные остатки учитывались

сколько в наличиичего осталось

если нет в наличии - не убирать а просто писать "нет в наличии"

проект некоммерческий (бартерный выкуп продуктов), поэтому работоать буду с тем кто недорого возьмет в $