нуженсредний сайт фотографа, ин-ди-ви-ду-аль-ный есть сложный пример (http://www.dephoto.biz/). и это лишь ориентир, это неесть образец - так не надо, надо в трое проще. РАЗДЕЛЫ: Home - Portfolio - Blog - ...
Развернуть магазин выкупа/продажи прод. питания с дост-й по ресторанам
Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами.
Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики.
Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин.
Валюта расчетов нестандартная - BarterCoin
нужно сделать так, чтобы можно было сделать бекап и заливать его на каждый город на хостинг (msk.barfood.ru, spb.barfood.ru И так далее).
завести базовый набор:
яйцо, курица, карась, икра красная, свинина, картофель, спагетти Российские, яблоки, Иван-чай, Мёд
нужно чтобы товарные остатки учитывались
сколько в наличиичего осталось
если нет в наличии - не убирать а просто писать "нет в наличии"
проект некоммерческий (бартерный выкуп продуктов), поэтому работоать буду с тем кто недорого возьмет в $
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