Развернуть магазин выкупа/продажи прод. питания с дост-й по ресторанам

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки161 просмотр

Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами.

Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики.

Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин.

Валюта расчетов нестандартная - BarterCoin

нужно сделать так, чтобы можно было сделать бекап и заливать его на каждый город на хостинг (msk.barfood.ru, spb.barfood.ru И так далее).

завести базовый набор:

яйцо, курица, карась,  икра красная, свинина, картофель,  спагетти Российские, яблоки, Иван-чай,  Мёд

нужно чтобы товарные остатки учитывались

сколько в наличиичего осталось

если нет в наличии - не убирать а просто писать "нет в наличии"

проект некоммерческий (бартерный выкуп продуктов), поэтому работоать буду с тем кто недорого возьмет в $

PHP
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров

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