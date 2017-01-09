Апгрейд сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок166 просмотров

Есть старый сайт (база)....домен утрачен.  куплен новый домен. Необходимо сделать новый дизайн (не кардинально, но все же более современно) естественно разместить сайт на новом домене,  по новому прописать сео, тексты и ключевые фразы. В общем сделать современный стильный и рабочий сайт.

8 лет назад
u2555
56 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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