НУЖНЫ ТЕКСТЫ ДЛЯ САЙТА! САЙТ ЕСТЬ! НУЖЕН ТОЛЬКО КОНТЕНТ!Создать структуру и наполнение для сайта по предоставлению ЮРИДИЧЕСКИХ услуг.Создать/придумать мощное УТП! создать разделы и подразделы, написать качественный,компетентный и не "размазанный" контент без воды! все тексты "вписать" в ...