u2555

Михаил u2555

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать мощный контент для юридического сайта

    НУЖНЫ ТЕКСТЫ ДЛЯ САЙТА! САЙТ ЕСТЬ! НУЖЕН ТОЛЬКО КОНТЕНТ!Создать структуру и наполнение для  сайта по предоставлению ЮРИДИЧЕСКИХ услуг.Создать/придумать мощное УТП! создать разделы и подразделы, написать качественный,компетентный и не "размазанный" контент без воды! все тексты "вписать" в  ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ремонт сайта. Исправление контента, УТП

    Необходимо перенести "рукописный" сайт на платформу-сделать админ панель,  исправить контент-сделать эффективным для продажи- УТП, дополнить новыми и исправить существующие формы обратной связи, СЭО, видоизменить продуктовую линейку. Сайт https://chiliit.ru

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать СХЕМАТИЧНУЮ КАРТУ продаж технологий интернет маркетинга

    Разработка ПОШАГОВОЙ СХЕМЫ ДИАЛОГА (схематично)  в виде КАРТОЧЕК (картон А4/А5) - наглядного пособия для обучения менеджеров отдела продаж (услуг интернет маркетинга, звонки по холодной базе) и дальнейшего использования как наглядные "шпаргалки" в диалогах с клиентами.        ...

    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание маркетинговой стратегии для сайта

    Создание маркетинговой кампании Юридического бизнеса и реализация её на сайте , понятная для клиента схемы работы, оффера, выгодный показ реальных преимуществ бизнеса без воды. Правильная схема размещения маркетинговых ловушек.  Написание текстов.

    Продающие тексты6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нам нужен супер продающий дизайн для Юридического сайта.

    Нам нужен продающий дизайн для Юридического сайта. Основной виддеятельности - Мы помогаем должникам решать свои проблемы с кредитами - уменьшаем платежи, списываем долги, помогаем добиваться реструктуризации или рефинансирования кредитов. Аудитория очень разная, это ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проверить и исправить текст для сайта с тематикой IT технологий

    Есть текст для сайта  IT технологий -6 страниц. примерно 3000 знаков, Необходимо внесение изменений для улучшения читабельности и логики, придание тексту всех особенностей  "продающего текста" , приведение текста в соответствие с сео требованиями.

    Редактирование и Корректура7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание авторской CRM/BPM платформы юридической компании

    Создание авторской CRM/BPM платформы для автоматизации алгоритмов работы юридической компании, которые происходят до, во время или после продажи услуги. Сопровождение клиента, интеграция документов из библиотеки шаблонов-форм по заданным параметрам, автоматическое заполнение документов с ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Визуализация торговой площадки (торгового места) в ТЦ.

    Надо сделать совмещение (наложение) 2-х фото.  Я предоставлю фото локации из торгового центра и фото торгового оборудования необходимо сделать размещение на местности (локации)- создание виртуальной картинки торгового места с использованием реальных фотоматериалов.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Исправить ошибки В HTML5-баннере

    У нас проблема-не можем создать (исправить) ошибки в баннере.... не принимает верстку модератор Яндекса! Своими силами бъемся уже 3 день... Помогите!     " Открытие ссылки прописано неверно (баннер не реагирует на клик, ссылка ...

    HTML
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Комплексный абгрейд сайта и создание 3 новых (поддерживающих основной)

    Есть сайт которому надо сделать основательный кап. ремонт. Новые тексты с подбором ключевиков, СЕО, возможно изменение дизайна....надо сделать сайт современным и рабочим! Все предложения приветствуем- Главная цель ВЫВОД САЙТА в ТОП максимально быстро и с ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Апгрейд сайта

    $150

    Есть старый сайт (база)....домен утрачен.  куплен новый домен. Необходимо сделать новый дизайн (не кардинально, но все же более современно) естественно разместить сайт на новом домене,  по новому прописать сео, тексты и ключевые фразы. В общем ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Одностраничный сайт с эффектом параллакса

    $500

    Разработка уникального дизайна, подборка креативных дизайнерских решений и последующая доработка сайта "под ключ" . Профиль компании (для которой делается сайт) -швейное производство. Есть сайт прототип, который будет предоставлен после первичных переговоров. Тексты имеются, фотографии ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для сайта

    Необходимо написание коротких, ярких и четко определяющих концепцию (тему) страницы текстов. Слоганы и девизы приветствуются. Стиль "народный" -понятный и доступный с первого прочтения и для любого пользователя. Сайт по теме: Оптовая продажа одежды ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный сайт для производителя одежды

    Разработка уникального дизайна с "0" и под ключ. Создание сайта по образцу, который будет предоставлен после первичных переговоров . Необходим очень продвинутый программист+ креативный художник-дизайнер "фишка" во всем. Таких сайтов единицы, как и спецов ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    $250

    Необходимо разработать логотип со словом "РЕРРЕР"и стилизацию логотипа в фирменных цветах для применения: Корпоративный стиль, создание сайта, логотипа молодежной одежды в стиле casual, применение логотипа для брендирования одежды, а также использование отдельных элементов логотипа..

    Фирменный стиль36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Keldibekov
Илимбек 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Перенести 4 сайта с REG.ru на tilda
Tilda
Все отлично, очень хороший заказчик, всегда на связи, и оплата точно. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный исполнитель. Качество и скорость выполнения заказа на высшем уровне! Всегда на связи. Все что обещал сделал четко и без ошибок. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Визуализация торговой площадки (торгового места) в ТЦ.
Все на высоте! ТЗ и оплата. Спасибо!
Все так как обещала. Все быстро, четко по заданию. Хорошая работа.
Ответный отзыв