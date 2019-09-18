НУЖНЫ ТЕКСТЫ ДЛЯ САЙТА! САЙТ ЕСТЬ! НУЖЕН ТОЛЬКО КОНТЕНТ!Создать структуру и наполнение для сайта по предоставлению ЮРИДИЧЕСКИХ услуг.Создать/придумать мощное УТП! создать разделы и подразделы, написать качественный,компетентный и не "размазанный" контент без воды! все тексты "вписать" в ...
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Провести перенос, адаптацию, коррекцию по всем параметрам 4 сайтов с REG.ru на tildaСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо перенести "рукописный" сайт на платформу-сделать админ панель, исправить контент-сделать эффективным для продажи- УТП, дополнить новыми и исправить существующие формы обратной связи, СЭО, видоизменить продуктовую линейку. Сайт https://chiliit.ruВеб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка ПОШАГОВОЙ СХЕМЫ ДИАЛОГА (схематично) в виде КАРТОЧЕК (картон А4/А5) - наглядного пособия для обучения менеджеров отдела продаж (услуг интернет маркетинга, звонки по холодной базе) и дальнейшего использования как наглядные "шпаргалки" в диалогах с клиентами. ...Продажи и лиды5 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание маркетинговой кампании Юридического бизнеса и реализация её на сайте , понятная для клиента схемы работы, оффера, выгодный показ реальных преимуществ бизнеса без воды. Правильная схема размещения маркетинговых ловушек. Написание текстов.Продающие тексты6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нам нужен продающий дизайн для Юридического сайта. Основной виддеятельности - Мы помогаем должникам решать свои проблемы с кредитами - уменьшаем платежи, списываем долги, помогаем добиваться реструктуризации или рефинансирования кредитов. Аудитория очень разная, это ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть текст для сайта IT технологий -6 страниц. примерно 3000 знаков, Необходимо внесение изменений для улучшения читабельности и логики, придание тексту всех особенностей "продающего текста" , приведение текста в соответствие с сео требованиями.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть старый сайт, произведен абгрейд, необходимо создание новых продающих текстовСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание авторской CRM/BPM платформы для автоматизации алгоритмов работы юридической компании, которые происходят до, во время или после продажи услуги. Сопровождение клиента, интеграция документов из библиотеки шаблонов-форм по заданным параметрам, автоматическое заполнение документов с ...Базы данных5 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо сделать совмещение (наложение) 2-х фото. Я предоставлю фото локации из торгового центра и фото торгового оборудования необходимо сделать размещение на местности (локации)- создание виртуальной картинки торгового места с использованием реальных фотоматериалов.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
У нас проблема-не можем создать (исправить) ошибки в баннере.... не принимает верстку модератор Яндекса! Своими силами бъемся уже 3 день... Помогите! " Открытие ссылки прописано неверно (баннер не реагирует на клик, ссылка ...Баннеры3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт которому надо сделать основательный кап. ремонт. Новые тексты с подбором ключевиков, СЕО, возможно изменение дизайна....надо сделать сайт современным и рабочим! Все предложения приветствуем- Главная цель ВЫВОД САЙТА в ТОП максимально быстро и с ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Окончательная доработка логотипа, отрисовка в кривых,подбор патернов и фирменного стиля для сайта.Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Есть старый сайт (база)....домен утрачен. куплен новый домен. Необходимо сделать новый дизайн (не кардинально, но все же более современно) естественно разместить сайт на новом домене, по новому прописать сео, тексты и ключевые фразы. В общем ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Разработка уникального дизайна, подборка креативных дизайнерских решений и последующая доработка сайта "под ключ" . Профиль компании (для которой делается сайт) -швейное производство. Есть сайт прототип, который будет предоставлен после первичных переговоров. Тексты имеются, фотографии ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написание коротких, ярких и четко определяющих концепцию (тему) страницы текстов. Слоганы и девизы приветствуются. Стиль "народный" -понятный и доступный с первого прочтения и для любого пользователя. Сайт по теме: Оптовая продажа одежды ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Разработка уникального дизайна с "0" и под ключ. Создание сайта по образцу, который будет предоставлен после первичных переговоров . Необходим очень продвинутый программист+ креативный художник-дизайнер "фишка" во всем. Таких сайтов единицы, как и спецов ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо разработать логотип со словом "РЕРРЕР"и стилизацию логотипа в фирменных цветах для применения: Корпоративный стиль, создание сайта, логотипа молодежной одежды в стиле casual, применение логотипа для брендирования одежды, а также использование отдельных элементов логотипа..Фирменный стиль36 заявокЗакрыт12 лет назад