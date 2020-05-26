Универсальный верстальщик Front-End HTML/CSS/JS
Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, CSS GRID, SASS, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3 и jQuery.Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности.
Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки.
Гарантии
В течении месяца бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.
Работа
Работаю по предоплате 50% или по факту. Работа всегда сдается точно в срок
Умения и навыки:
- HTML5, CSS3;
- FLEXBOX, CSS GRID
- JQuery(Написание, адаптация и использование плагинов под свои нужды);
- Использую BEM методологию именования классов;
- СSS препроцессор SASS;
- Сборщик проектов Gulp;
- Реализация Pixel Perfect верстки;
- Bootrsrap 4;
- Семантичная, валидная и модульная верстка;
- CMS WordPress;
Связь:
email: [email protected]
telegram: https://t.me/Keldibekov3222
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта и посадка на WP99 просмотров
Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
5 лет назад
Tilda
Отличный исполнитель. Качество и скорость выполнения заказа на высшем уровне! Всегда на связи. Все что обещал сделал четко и без ошибок. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, очень хороший заказчик, всегда на связи, и оплата точно. Рекомендую к сотрудничеству
$50
10 баллов
5 лет назад
Очень ответственный и пунктуальный человек, выполнил задачу оперативно и более чем профессионально, обязательно будем обращаться и впредь.
Ответный отзыв
Борис, очень ответственный заказчик, четко ставит ТЗ и всегда на связи, и оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
2 балла
5 лет назад
WordPress
Гачал работу, по истичению 4 дней пишет что у него отменили карантин и нужно подождать несколько дней. Подождал но человек перестал выходить на связь хоть в телеграмм и в сети. Переписку в телеграмм стер и просто пропал. Крайне не рекомендую, не ответсвенный исполнитель!
Ответный отзыв
Не оплачена, я попросил немножко времени к сроку, заказчик согласился, но начал искать других по бирже, сразу перестал делать проект
$165
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Отличная работа. Все выполнена на высшем уровне. Все требования и доработки Илимбек выполнил как и требовалось. Грамотный специалист знающий свое дело и не задающий кучу вопросов. Надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Был принят мною заказ, и после 1.5 дней сообщается, что проект отменили и просят извинения и обещают отзыв. Никакой речи о оплате не было. Этот заказчик является не ответственным не рекомендую