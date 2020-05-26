Гачал работу, по истичению 4 дней пишет что у него отменили карантин и нужно подождать несколько дней. Подождал но человек перестал выходить на связь хоть в телеграмм и в сети. Переписку в телеграмм стер и просто пропал. Крайне не рекомендую, не ответсвенный исполнитель!