Keldibekov

Илимбек Keldibekov

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Универсальный верстальщик Front-End HTML/CSS/JS

Современная адаптивная верстка сайтов с использованием технологий BEM, FLEXBOX, CSS GRID, SASS, JAVASCRIPT, HTML5, CSS3 и jQuery.Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности.

﻿

Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки. 

Гарантии

В течении месяца бесплатно и сразу правлю любые ошибки, которые пропустили при приеме вёрстки.

Работа

Работаю по предоплате 50% или по факту. Работа всегда сдается точно в срок

﻿

Умения и навыки: ﻿﻿

  • HTML5, CSS3;
  • FLEXBOX, CSS GRID
  • JQuery(Написание, адаптация и использование плагинов под свои нужды);
  • Использую BEM методологию именования классов;
  • СSS препроцессор SASS;
  • Сборщик проектов Gulp;
  • Реализация Pixel Perfect верстки;
  • Bootrsrap 4;
  • Семантичная, валидная и модульная верстка;
  • CMS WordPress;

Связь:

email: [email protected]

telegram: https://t.me/Keldibekov3222

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

u2555
56 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$27
10 баллов
5 лет назад
Перенести 4 сайта с REG.ru на tilda
Tilda
Отличный исполнитель. Качество и скорость выполнения заказа на высшем уровне! Всегда на связи. Все что обещал сделал четко и без ошибок. Однозначно рекомендую!
Все отлично, очень хороший заказчик, всегда на связи, и оплата точно. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Готовый сайт, забрать дизайн и функционал и натянуть на битрикс
Очень ответственный и пунктуальный человек, выполнил задачу оперативно и более чем профессионально, обязательно будем обращаться и впредь.
Борис, очень ответственный заказчик, четко ставит ТЗ и всегда на связи, и оплата точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
al3kseyp3tr0v
Максим 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
61 отзыв(-4)
$10
2 балла
5 лет назад
Обновить дизайн интернет магазина на WP
WordPress
Гачал работу, по истичению 4 дней пишет что у него отменили карантин и нужно подождать несколько дней. Подождал но человек перестал выходить на связь хоть в телеграмм и в сети. Переписку в телеграмм стер и просто пропал. Крайне не рекомендую, не ответсвенный исполнитель!
Не оплачена, я попросил немножко времени к сроку, заказчик согласился, но начал искать других по бирже, сразу перестал делать проект
Ответный отзыв
al3kseyp3tr0v
Максим 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
61 отзыв(-4)
$165
10 баллов
5 лет назад
Правки вордпресс
WordPress
Отличная работа. Все выполнена на высшем уровне. Все требования и доработки Илимбек выполнил как и требовалось. Грамотный специалист знающий свое дело и не задающий кучу вопросов. Надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество. Рекомендую!
Был принят мною заказ, и после 1.5 дней сообщается, что проект отменили и просят извинения и обещают отзыв. Никакой речи о оплате не было. Этот заказчик является не ответственным не рекомендую
Ответный отзыв