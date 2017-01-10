Нужен сайт каталог

Нужен самый простой сайт каталог, дизайн не важен (можно не уникальный), на любом cms (желательно вордпресс)

Но самое главное нужно выгрузить товар там примерно 5000 наименований

Выгрузки доступны по ссылкам:

в формате YML: http://www.iloveme.su/index.php?dispatch=pages.yml&partner_id=94846&token=9484614616279111483707892

ИЛИ

в формате XLS: http://www.iloveme.su/index.php?dispatch=pages.yml&partner_id=94846&token=9484614616279111483707900

и чтобы товар каждый день обновлялся по одной из этих ссылок, и что бы я умел его обновлять.

Примечание: я не бизнесмен но хочу заняться продажами украшений, денег мало так-как сам работаю на обычной работе, так что давайте по минимуму для обычного человека)))

желательно пишите свой скайп для связи

По цене сразу скажу не смогу заплатить больше 5000р, если за такие деньги нельзя этого сделать, то извините за беспокойство, если есть готовое решение за меньшую цену буду рад)

все остальное по скайпу