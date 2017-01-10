Простой одностраничник для одного товара (без админки)

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Закрыт7 заявок178 просмотров

Простой одностраничник, по продаже бескаркасного автокресла (будут разные расцветки) 

Текст, фото, цифры - дам.

Из функционала:

-форма обратной связи на почту

-Страница благодарности

СРОК - 2 дня

Пишите Вашу цену 

Все вопросы будем обговаривать. 

В прикрепленных файлах я примерно набросал то что бы хотелось видеть на сайте.

8 лет назад
jannino
Иван 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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