Типа utkonos, но с готовыми php-скриптами. Особенность заключается в том чтобы могли заказывать только рестораны и кафе, а не физики. Так же чтобы фермеры могли сбывать продукцию в магазин. Валюта расчетов нестандартная ...
Конструктор шкафов-купе для сайтов
Суть идеи: Делаем конструктор шкафов купе (HTML5 Canvas)который сдаем в аренду мебельным компаниям по предоплате путем вставки кода на
сайт мебельной компании.
Сайт: Простой, лаконичный сайт, состоит из 4 страницособого требования к дизайну нет.
Меню сайта: -Главная, - Цены, -Помощь, -Контакты.
Главная: Имеет форму входа и кнопку регистрации нижескроллер с перечислением плюсов и преимуществ нашего конструктора. Ниже сам
конструктор его демонстрация. Ниже стандартный подвал сайта. Возможно
выполнение этой страницы в виде лендинга.
Цены, Помощь, Контакты: статическая информация которуюпредоставлю.
Функционал сайта: Весь функционал заключается в регистрациии личном кабинете.
В личном кабинете:
- Статистика или Главная (Количество просмотров конструктораи количество пришедших просчетов на почту за определенный период, дату до
которой оплачен конструктор)
- Настройки (настройка почтовых адресов на которые приходят просчеты,настройка ответа для клиента)
- Цены (настройка цены за квадратный метр листовогоматериала (дсп, зеркало, стекло...), настройка погонного метра профилей для
всех раздвижных систем, настройка отображения показать или скрыть цену,
настройка коэффициента процентом.
- Вид (настройка цветовой схемы конструктора фона илизагрузка фоновой картинки, загрузка логотипа компании) возможно выбор готовых
вариантов дизайна конструктора.
Конструктор: По функционалу такой как здесьhttp://www.myconstructor.ru/ только на HTML5 Canvas, +мелкие правки.
Заявки фрилансеров
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