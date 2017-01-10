Конструктор шкафов-купе для сайтов

Суть идеи: Делаем конструктор шкафов купе (HTML5 Canvas)который сдаем в аренду мебельным компаниям по предоплате путем вставки кода на

сайт мебельной компании.

Сайт: Простой, лаконичный сайт, состоит из 4 страницособого требования к дизайну нет.

Меню сайта: -Главная, - Цены, -Помощь, -Контакты.

Главная: Имеет форму входа и кнопку регистрации нижескроллер с перечислением плюсов и преимуществ нашего конструктора. Ниже сам

конструктор его демонстрация. Ниже стандартный подвал сайта. Возможно

выполнение этой страницы в виде лендинга.

Цены, Помощь, Контакты: статическая информация которуюпредоставлю.

Функционал сайта: Весь функционал заключается в регистрациии личном кабинете.

В личном кабинете:

- Статистика или Главная (Количество просмотров конструктораи количество пришедших просчетов на почту за определенный период, дату до

которой оплачен конструктор)

- Настройки (настройка почтовых адресов на которые приходят просчеты,настройка ответа для клиента)

- Цены (настройка цены за квадратный метр листовогоматериала (дсп, зеркало, стекло...), настройка погонного метра профилей для

всех раздвижных систем, настройка отображения показать или скрыть цену,

настройка коэффициента процентом.

- Вид (настройка цветовой схемы конструктора фона илизагрузка фоновой картинки, загрузка логотипа компании) возможно выбор готовых

вариантов дизайна конструктора.

Конструктор: По функционалу такой как здесьhttp://www.myconstructor.ru/ только на HTML5 Canvas, +мелкие правки.