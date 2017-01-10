Необходимо выполнить сайт в соответствии с примером http://unishop.by/ в сфере услуг.
Разработать сайт-систему для локального кинотеатра
Необходимо разработать сайт для кинотеатра находящегося в конкретном одного города.
На сайте необходимо будет учесть функционал:
- афиша фильмов
- карточка описания отдельного фильма
- система онлайн-бронирования (с возможностью снятия брони)
- система онлайн-покупки билета с возможностью выбора места (с возможностью масштабирования - добавления и удаления нескольких систем оплаты)
- бонусная система для зарегистрированных пользователей
- продажа билетов может осуществляться как онлайн, так и через веб-интерфейс кассиром, соответственно учет должен вестись общий.
- продажа билетов может быть из разных касс, соответсвенно должны быть предусмотернны личные кабинеты для сотрудников
- система отчетности по проданным билетам
- предусмотреть возможность добавления филиалов кинотеатра.
- предусмотреть возможность встраивания фрейма разработанной системы онлайн продажи на сторонний сайт с системой отчетности по отдельному фрейму (т.е. функционал агентов продажи)
Жду ваших ориентировочных предложений.
Точную цену понятно что определим после составления ТЗ, но сейчас нужно понимать какой бюджет планировать на преокт.
Желательно разбить предложение по пунктам:
-дизайн(примерный срок и цена),
-верстка(примерный срок и цена),
-программирование(примерный срок и цена),
-срок гарантийного обслуживания сайта
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