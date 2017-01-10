Создать копию сайта на основе WordPress

Необходимо создать копию шаблона на основе WordPress. Есть подготовленная основа на WordPress,

нужно чтобы внешний вид максимально был приближен к нужному нам сайту,

И чтобы в последующем при обновлении WordPress не слетала тема, и можно было загружать различные плагины , например woo-connerce.