Задача:Необходимо создать тематическую социальную сеть с элементами новостного портала. Ежедневное наполнение 5-10 полноценных новостей (текст+фото/видео) на конкретную тематику с возможностью комментирования и репостов. Новостные агрегаторы (яндекс, рамблер и т.п.) должны индексировать сайт по своим внутренним правилам. Социальная сеть должна включать в себя создание личных кабинетов пользователей (до миллиона аккаунтов) с двухуровневой авторизацией и возможностью пополнения баланса аккаунта и вывода средств. Особенности:Интерфейс сайта должен быть адаптивным для любых устройств, быть "легким" для загрузки через браузеры. Обложка сайта должна представлять собой интерактивную карту местности без детальной прорисовки.