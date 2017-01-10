Задумывается, как сообщество или лига любителей прогнозов на спорт и спортивных ставок. Если кратко, после регистрации посетитель получает возможность просмотреть, выбрать спортивное событие и сделать прогноз на его исход. Вероятность исхода (коэффициент на исход) ...
Создать тематическую социальную сеть с элементами новостного портала
Задача:Необходимо создать тематическую социальную сеть с элементами новостного портала. Ежедневное наполнение 5-10 полноценных новостей (текст+фото/видео) на конкретную тематику с возможностью комментирования и репостов. Новостные агрегаторы (яндекс, рамблер и т.п.) должны индексировать сайт по своим внутренним правилам. Социальная сеть должна включать в себя создание личных кабинетов пользователей (до миллиона аккаунтов) с двухуровневой авторизацией и возможностью пополнения баланса аккаунта и вывода средств. Особенности:Интерфейс сайта должен быть адаптивным для любых устройств, быть "легким" для загрузки через браузеры. Обложка сайта должна представлять собой интерактивную карту местности без детальной прорисовки.
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