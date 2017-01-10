Создать тематическую социальную сеть с элементами новостного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок147 просмотров

Задача:Необходимо создать тематическую социальную сеть с элементами новостного портала. Ежедневное наполнение 5-10 полноценных новостей (текст+фото/видео) на конкретную тематику с возможностью комментирования и репостов. Новостные агрегаторы (яндекс, рамблер и т.п.) должны индексировать сайт по своим внутренним правилам. Социальная сеть должна включать в себя создание личных кабинетов пользователей (до миллиона аккаунтов) с двухуровневой авторизацией и возможностью пополнения баланса аккаунта и вывода средств. Особенности:Интерфейс сайта должен быть адаптивным для любых устройств, быть "легким" для загрузки через браузеры. Обложка сайта должна представлять собой интерактивную карту местности без детальной прорисовки.

8 лет назад
abDSI
Игорь 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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