Создание сайта с платёжной системой через смс и красивым дизайном в стиле батлнет и тд.
Разработать Landing Page для транспортной компании
Необходимо разработать прототип страницы, текст, и ТЗ для дизайнера. Информацию брать из обычного сайта компании http://lindovoyage.com.ua/en/ . Так же если договоримся - дальнейшая отрисовка дизайна (если есть такие услуги). Опыт обязателен. Хорошее понимание принципов построения лидогенерирующих лендингов, отличные знания принципов интернет маркетинга.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $170
У нас есть сайт на виксе - http://www.nor01.ru/Хотим сделать сайт под ключ в бело-желто-черных тонах, например как у Роснефти. Дизайн логотипа. Калькулятор (функционал скопировать с http://tatsystem.ru/service_full/nezavisimaya_otsenka_pozharnogo_riska,Картинки с инт-та(кое какие взяли). Внутренняя оптимизация. Контент - тексты(рерайт с сайтов конкурентов). Натяжка на ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $115
Необходимо создать копию шаблона на основе WordPress. Есть подготовленная основа на WordPress, нужно чтобы внешний вид максимально был приближен к нужному нам сайту, И чтобы в последующем при обновлении WordPress не слетала тема, и можно было загружать ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Задача:Необходимо создать тематическую социальную сеть с элементами новостного портала. Ежедневное наполнение 5-10 полноценных новостей (текст+фото/видео) на конкретную тематику с возможностью комментирования и репостов. Новостные агрегаторы (яндекс, рамблер и т.п.) должны индексировать сайт по своим внутренним ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Задумывается, как сообщество или лига любителей прогнозов на спорт и спортивных ставок. Если кратко, после регистрации посетитель получает возможность просмотреть, выбрать спортивное событие и сделать прогноз на его исход. Вероятность исхода (коэффициент на исход) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать сайт для кинотеатра находящегося в конкретном одного города. На сайте необходимо будет учесть функционал: - афиша фильмов - карточка описания отдельного фильма - система онлайн-бронирования (с возможностью снятия брони) ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить сайт в соответствии с примером http://unishop.by/ в сфере услуг.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайт недвижемости с различными опциями на подобее domofond.ru. Оплата по договорёности. Проект долгосрочный.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
-Создание сайта с нуля* в настройках сайта обязательно нужно создать функцию, позволяющую выгружать НЕ ВСЕ товары из нашего каталога товаров на Яндекс Маркет, а делать это выборочно!!!!* так же нужна функция, позволяющая заказать любой товар ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать лендинг ! Танцы и аэробика есть еще и другие направления. Прикрепите свои работы или ссылки на них. Пожалуйста, оставляйте свои контакты для связиСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт8 лет назад