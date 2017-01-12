Создание сайта строительно-монтажной организации

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Закрыт21 заявка182 просмотра

Необходим сайт строительно-монтажной организации.

В частности специализирующиеся на теплоэнергетике, а именно:

Монтаж технологических трубопроводов, монтаж трубопроводовпод высоким давлением, монтаж трубопроводов для сетевой воды, монтаж

металлоконструкций, монтаж котельного оборудования любых размеров и сложности.

А  также целый рядэлектромонтажных работ любой сложности промышленных масштабов.

Но  также  планируем расширение деятельности вцентральном федеральном округе.

Для данной задачи планируем разработать сайт.

Структура сайта, разделы, наполнение и примерное количествостраниц подобно данному сайту - http://smp-utm.ru/

Нужна будет собственная пополняемая галерея.

Дизайн и тексты должен быть уникальным, не шаблонным.

Интересует цена (как за наличный расчет так и безналичный)изготовления вместе с наполнением текстами, регистрации домена и хостинга

подобного сайта и сроки исполнения.

Фотографии предоставим сами.

8 лет назад
Makson_pr
Максим 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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